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, üç uçakla yeni havalimanına inecek

29 Ekim'de açılması planlanan 'nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Açılışına kısa bir süre kalan İstanbul Yeni Havalimanı'nda son kontroller yapılırken, ve İGA yönetimi uçak indiğinde olumsuz bir durumla karşılaşmamak için üç uçak ile tatbikat yapacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 16:29
THY, üç uçakla yeni havalimanına inecek

Türk Hava Yolları 29 Ekim'de 'nda başlatacağı seferler öncesinde son bir tatbikat yapacak.

, 'ndan kaldıracağı üç uçağı İstanbul Yeni Havalimanı'na indirecek, burada uçakların körüğe yanaştırarak bir sorun yaşayıp yaşamayacağını test edecek.

Park yerine gelen uçaklar için bagaj yükleme araçları da apronda hazır bekletilecek.

Yetkililer uçakların boşaltılması ve ikmallerin yapıldığı süreyi de hesaplayacak, Geçtiğimiz ay havalimanında, iki bin bagaj, yaklaşık 800 personelin katıldığı bir deneme yapılmış ve başarılı olunmuştu.

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THY, üç uçakla yeni havalimanına inecek
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