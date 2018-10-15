VHV Reasürans, Türkiye’de üçüncü yılını geride bıraktı

Sigorta
sektörünün önde gelen temsilcileri Türkiye
'nin uluslararası sermayeli tek reasürans şirketi VHV
Reasürans'ın gelenekselleşen gecesinde bir araya geldi. Türkiye'deki üçüncü yılını kutlayan VHV Reasürans'ın Genel Müdürü Maximilian Stahl, Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Voigt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dietrich Werner ile Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülen Özaktürk ve Fatih Ağacık'ın ev sahipliğinde Four Seasons Hotel Bosphorus
'ta düzenlenen davete sigorta sektörünün ilgisi büyük oldu. 500'den fazla sektör yöneticisinin katıldığı davete, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Güneş Sigorta Genel Müdürü İlker Aycı
da bulundu. VHV Reasürans Genel Müdürü Stahl, geceye gösterilen büyük ilginin ne kadar doğru bir karar verdiklerini kanıtladığını belirterek tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.