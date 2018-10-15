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Reasürans, ’de üçüncü yılını geride bıraktı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
VHV Reasürans, Türkiye’de üçüncü yılını geride bıraktı
sektörünün önde gelen temsilcileri 'nin uluslararası sermayeli tek reasürans şirketi Reasürans'ın gelenekselleşen gecesinde bir araya geldi. Türkiye'deki üçüncü yılını kutlayan VHV Reasürans'ın Genel Müdürü Maximilian Stahl, Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Voigt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dietrich Werner ile Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülen Özaktürk ve Fatih Ağacık'ın ev sahipliğinde 'ta düzenlenen davete sigorta sektörünün ilgisi büyük oldu. 500'den fazla sektör yöneticisinin katıldığı davete, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Güneş Sigorta Genel Müdürü da bulundu. VHV Reasürans Genel Müdürü Stahl, geceye gösterilen büyük ilginin ne kadar doğru bir karar verdiklerini kanıtladığını belirterek tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.
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VHV Reasürans, Türkiye’de üçüncü yılını geride bıraktı
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