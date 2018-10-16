100 ülkede ATV dizisi izleniyor

MIPCOM
'da ATV
'nin standına yabancı yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. 10 yıldır yurtdışı fuarlarına katıldıklarını söyleyen ATV Lisanslama ve Dijital Müdürü Ziyad Varol
, "MIPCOM içerik satış konusunda dünyanın en büyük fuarı. Son 15 yılda uluslararası bir marka olduk. 25'inci yılımıza yakışır şekilde fuara çıkarma yaptık" dedi. ATV'nin en sevilen dizilerinden 'Sen Anlat Karadeniz
'in yurtdışından çok talep gördüğünü söyleyen Ziyad Varol, "8 ayda 23 ülkeye dizimizi sattık. Tüm dizilerimiz yurtdışında çok izleniyor. Aşk ve Mavi Romanya'da en çok izlenen Türk dizisi. Şubat ayında ise Meksika
'da gösterilmeye başlayacak" diye konuştu. 100'ü aşkın ülkede 4 kıtada ATV dizilerinin izlendiğini söyleyen Ziyad Varol, "2019 Sen Anlat Karadeniz'in yılı olacak. Açık ara ihracat şampiyonu olacağız" dedi. Ziyad Varol, MIPCOM'da bu yıl 'Can Kırıkları' ve 'Ağlama Anne' dizisinin lansmanını yaptıklarını belirtti.