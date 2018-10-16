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20 bin eleman aranıyor! 3 bin lira...

İstanbul Oto Galericileri Oto Alım Satım Yıkama Yağlama Esnaf Odası Başkanı Kenan Taşlıdağ, İstanbul'da toplamda 6 bin civarında oto yıkama yağlamacı olduğunu belirterek, "Bir işletmede çalışan sayısı ortalamada 8-10 olabiliyor, hatta 20'ye kadar yükselebiliyor. Aylık ortalama 2 bin 500 lira gelirle çalıştıracak acilen 20 bin elemana ihtiyacımız var." dedi. Taşlıdağ, bu rakamın mesai ve bahşişlerle 3 bin liraya kadar yükselebildiğini, bir çalışanın ortalama gelirinin 2 bin 500 lirayı rahatça bulduğunu söyledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 14:50
20 bin eleman aranıyor! Maaşı 3 bin lira...

Taşlıdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda oto yıkama yağlama sektörüne ilginin giderek arttığını, araç sahiplerinin hem hijyen hem de güzel gözükmesi için geçmiş yıllara göre araçlarına daha fazla bakım yaptırdığını ve otomobillerini daha çok yıkattığını söyledi. Sektörde işletmecilerin, oto yıkama yağlama ve oto kuaför gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini kaydeden Taşlıdağ, oto yıkama yağlamacıların iç-dış yıkama, oto kuaförlerin ise koltuktan halıya, tavandan diğer kısımlara kadar temizlik yaptığını anlattı.

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20 bin eleman aranıyor! Maaşı 3 bin lira...
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