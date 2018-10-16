20 bin eleman aranıyor! Maaşı 3 bin lira...

Taşlıdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda oto yıkama yağlama sektörüne ilginin giderek arttığını, araç sahiplerinin hem hijyen hem de güzel gözükmesi için geçmiş yıllara göre araçlarına daha fazla bakım yaptırdığını ve otomobillerini daha çok yıkattığını söyledi. Sektörde işletmecilerin, oto yıkama yağlama ve oto kuaför gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini kaydeden Taşlıdağ, oto yıkama yağlamacıların iç-dış yıkama, oto kuaförlerin ise koltuktan halıya, tavandan diğer kısımlara kadar temizlik yaptığını anlattı.