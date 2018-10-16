Bölüm başı fiyatı 30’dan 300 bin dolara kadar çıktı

Türk dizileri, uluslararası arenada başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor. Global TV
endüstrisi ile TV ve dijital içerik yöneticileri, Fransa
'nın Cannes şehrinde dün kapılarını açan dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü fuar
ı MIPCOM'da bir araya geldi. Sektörün en önemli sahnesi olarak kabul edilen fuara 2011'den itibaren Türkiye
'nin katılımını İstanbul Ticaret Odası (İTO
) organize ediyor. Dizi ihracına 2001'de başlayan Türkiye'nin ilk yerli dizi ihracını Türk yapımcı Colinos, Deli Yürek dizisini Kazakistan'a bölüm başına 30 dolara ihraç ederek başladı. Aradan geçen 17 yılda Türk dizilerinin bölüm başına fiyatı 300 bin dolara kadar çıktı. Türkiye şimdiye kadar yurtdışına toplamda 100 bin saatlik dizi sattı. 2019 EYLEM PLANI HAZIR
2019'a yönelik Film Eylem Planı'nı hazırladıklarını söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, planda yer alan çalışma başlıklarını anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sinema Genel Müdürlüğü'nün de üyesi olduğu İTO Film Sektörü Koordinasyon Komitesi'nin Türk dizi kataloğu hazırladığını belirten Avdagiç, "Dizilerin isimleri, bölüm sayısı, yapım yılı, kısaca özeti, aldığı reyting, izlendiği ülkeler gibi bilgiler tek bir katalogda yer alacak. Önce dijital versiyonu yapılacak" dedi. İTO, 'Filming in Turkey' projesi ile Türkiye'de filim ve dizi çekimi yapılabilecek mekanları yapımcıların dikkatine sunacak. Çalışma kapsamında 17 ilde film çekimine uygun 150'den fazla doğal, kültürel ve tarihi mekanın özgün fotoğraf ve video çekimleri, 'Filming in Turkey' sinema portalına yükleniyor. 4 HEDEF ÜLKE BELİRLENDİ
Türk dizilerinin yoğun izlendiği Japonya, Endonezya, Şili gibi ülkelerden 'Türk dizi günleri' düzenleme teklifleri geldiğini belirten Avdagiç, "Oyuncuların kullandıkları marka ve ürünler ile yaşadıkları mekanları bu ülkelerde tanıtmak üzere teklifleri değerlendireceğiz. MIPCOM'un 2018 yılı onur konuğu olan Çin
, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın 4 hedef ülkesinden biri. Denetimin çok yüksek olduğu Çin kapısını aralamak için çalışma yapılacak. Yine hedef ülkelerden Rusya da geliştirilebilecek bir alan" diye konuştu. ANİMASYON STANDI KURULDU
İTO,
fuarda bu yıl da ikili görüşme alanı oluşturdu. Fuara Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü de destek sağlıyor. Türkiye katılımı kapsamında İTO, fuarda ikinci kez Türk Animasyon Standı kurdu. Fuar, 18 Ekim'e kadar açık kalacak İLK 5 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE
Dünyada
2017'de TV ve online platformlarda 4 bin 100'den fazla 'ithal' dizinin vizyona girdiğini belirten Avdagiç, "Türkiye, TV ve online platform tarafında dizi ihracat
ında İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ile birlikte ilk 5 ülke arasında yer alıyor" dedi.