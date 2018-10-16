HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bugün dolar fiyatları ne kadar? - 16 Ekim güncel döviz kuru euro dolar alış satış fiyatı burada!

Bugün fiyatları ne kadar? - 16 Ekim güncel euro dolar alış satış fiyatı burada!

fiyatları son günlerde en çok aratılan konuların başında geliyor. 'un serbest bırakılmasından sonra piyasalar olumlu tepkiler vererek kurları aşağı seviyeleri çekmişlerdi. Öyle ki dün 5.77 seviyesine kadar gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Peki dolar bugün ne kadar? İşte 16 Ekim güncel fiyatları...

Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 10:54
Bugün dolar fiyatları ne kadar? - 16 Ekim güncel döviz kuru euro dolar alış satış fiyatı burada!

bugün ne kadar? sorusu günün en çok aratılan konularının yine başında geliyor. Son günlerde seviyeli bir şekilde düşüşe devam eden kurları son 2 ayın en alt seviyesini gördü. Geçtiğimiz hafta 'un salınması ile başlayan piyasalardaki normalleşme ile birlikte dolar fiyatları 5.77 seviyesine kadar geriledi. Şuan da ise 5.79 civarın seyretmekte. Peki bugün ne kadar ? İşte tüm bu soruların yanıtları...

16 EKİM SALI DOLAR NE KADAR?

Dolar dün yaşanan düşüş ile birlikte 5.77 seviyelerine kadar geriledi. Öyle ki bu son iki ay içinde ki en düşük rakamdı. Şuan da ise dolar 5.78 civarında seyrediyor.

16 EKİM SALI EURO NE KADAR?

Euro'da dolar ile birlikte aynı oranda düşmeye devam ediyor. Papaz Brunson'un serbest kalması ile birlikte tekrardan normal seviyelerine dönmeye başlayan euro bugün, 6.70 civarında seyrediyor.

AN BE AN DÖVİZ KURLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün dolar fiyatları ne kadar? - 16 Ekim güncel döviz kuru euro dolar alış satış fiyatı burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN