Emine Erdoğan Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'ne katıldı.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle düzenlenen programda bir konuşma yapan Erdoğan, Anadolu kadınının tarihin her döneminde üretim hayatının bir parçası olduğunu söyledi. Bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar çeşitli alanlarda kadın çiftçilerin fark ortaya koymasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kadınlara başladıkları işte sürdürülebilir olmalarını ve ihracat hedefine yönelik etkin çalışmalar yapmalarını tavsiye etti. Kırsalda yaşayan kadınlara fırsat eşitliği sağlayan devlet desteğine vurgu yapan Erdoğan, 2003-2017 yılları arasında 2 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim verildiğini söyledi.

Kadınlardan ata tohumu projesine destek vermelerini isteyen Erdoğan, 'tohum gıda kalitesinin başladığı yerdir. Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz varsa gıdanız da o derece sağlıklı olur' dedi.

Ankara Meyra Palace Otel'de gerçekleştirilen program, Şekerbank sponsorluğunda 2015 yılında başlatılan ödül törenlerinin dördüncüsü olarak gerçekleştirildi. Programda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsalda kadına yönelik eğitim, kooperatif kurma ve proje desteği çalışmaları tanıtıldı ve kırsal alanda girişimci kadınlara ödülleri verildi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Program aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.