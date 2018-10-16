Enflasyon ve faiz prangasından kurtulacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programının en önemli ayağı olan enflasyonla mücadele için tüm STK, iş insanları, birlik ve özel sektöre yapılan çağrılar sonrası, tamamen gönüllülük esasına dayalı başlatılan desteklerin adeta seferberliğe dönüştüğünü söyledi. Albayrak üretime, teknolojiye, ihracata dayalı büyüme ile Türkiye'yi "Büyük ve güçlü Türkiye" yolculuğuna hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.

Bakan Albayrak: "Enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi kurtaracağız"

OMUZ OMUZA VERİLDİ

Turkuvaz Medya Grubu'nun İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlediği, 'Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi'nin açılışında konuşan Bakan Albayrak, ülkenin önde gelen marka ve perakende zincirlerinden mahalle bakkallarına, pazarcılara kadar herkesin omuz omuza verdiğini söyledi. Bakan Albayrak, "Enflasyonla mücadelede önce ekim ayı rakamlarıyla birlikte, sonra kasım ve aralıktaki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz" dedi.







EN BÜYÜK SALDIRI ATLATILDI

Albayrak, Türkiye'nin aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan bu spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattığının altını çizdi. Bakan Albayrak, "Bazıları farkında veya değil, günü gelince onlara belki detaylı anlatacağız bugün yeri değil. Ama ağustos ayında yaşanan süreç Türkiye Cumhuriyeti tarihinin maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır. Hacmi, derinliği, koordinasyonu... Eylül ayı. 12 Eylül darbesinde dahi muhatap olmadığı ekonomik operasyonlara maruz kaldı Türkiye" şeklinde konuştu. Türkiye'yle ilgili ekonomik saldırı altındaki dönemin dağılmaya başladığını dile getiren Albayrak, "Küresel oyuncuların ülkemize olan güveni güçlenerek artmaya devam ediyor" dedi. Albayrak, küresel ekonomide yeni zorlukların belirdiği bir döneme yaklaşıldığını, Türkiye'nin bu döneme güçlü altyapı hazırlıklarıyla girdiğini söyledi.

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DÜNYANIN BİRİNCİ GÜNDEMİ EKONOMİ

Albayrak, ekim ayına gelindiğinde atılan adımlar sayesinde zor süreçlerin teker teker geride bırakıldığını kaydederek, "Dün Türkiye'nin bu süreçten nasıl çıkacağını, çıkabileceğini tribünden izleyenler, gülerek özellikle, bugün İtalya'nın Avrupa için oluşturduğu riskten nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünerek konuşuyorlar. Şu anda gündem o bölgede ve dünyada" diye konuştu. Bu durumun, Türkiye için felaket tellallığı yapanların aslında bölgelerinde, dünyada, farklı ülkelerde karşı karşıya kalabileceği daha büyük sorunları ortaya koyduğunu dile getiren Albayrak, şunları söyledi: "Dünyanın birinci gündemi ekonomi ve ekonomide de kendi çıkarları her ülkenin birinci önceliğidir. Herkes dünyanın çok ciddi kırılmalar yaşadığı bu dönemde kendi çıkarlarını korumak, finansal yapılarını güçlendirmek için kendisine özgü modelleri devreye sokuyor."

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KURDA AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR BAŞLADI

Albayrak, kurdaki volatilitenin önüne geçilmesiyle birlikte aşağı yönlü seyrin kendisini göstermeye başladığını vurgulayarak, "Bu sürecin attığımız adımlarla daha da güçlenerek, sağlam şekilde gerçekleşeceğinden hiçbir insanımızın şüphesi olmasın. Ekonomide dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahidiz" dedi.







GIDADA KOMİSYON BİTİYOR

Sebze ve meyve fiyatlarındaki manipülasyonu ve suni süreçleri azaltacak Hal Yasası'nın çok yakın süreçte TBMM'ye geleceğini bildiren Albayrak, "İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak" dedi. Bakan Albayrak, soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçileceğini kaydetti. Bakan Albayrak, belki dünyada örneği olmayacak bir modeli de çalıştıklarını belirterek, "Tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturulacak" dedi.







ŞEHİR EFSANELERİ YIKILIYOR

Albayrak, ekonomide şehir efsanelerinin birer birer yıkıldığını ifade ederek, "Türkiye olarak biz ithalata dayalı ihracat yapıyoruz. Ne kadar düzenlenirse düzenlensin, bizim ithalatımızı dizginlememiz mümkün değil" şeklindeki önyargının da tarihe karışmaya başladığını söyledi. Son dönemde ithalata dayalı cari harcamalardaki düşüşe dikkati çeken Bakan Albayrak, Türkiye'nin cari fazla verme dönemine girmesinin mümkün olduğunu kaydetti.





Bakan Albayrak'a katılımından dolayı SABAH Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin plaket takdim etti.



TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞACAK

Albayrak, dünyada yaşanan tüm gelişmeleri detaylı olarak takip ettiklerini söyledi. "İşte her geçen gün çok daha güçlü adımlarla Türkiye'nin ekonomisi, makroekonomik göstergeleri, para birimiyle birlikte çok daha güçlü ve pozitif ayrışacağı yeni bir sürecin arifesindeyiz" diyen Albayrak, "Yeter ki suni gündemlere takılıp ortak akılla ana meselelere çözüm bulmaktan uzaklaşmayalım. Çok büyük bir sıçrayışı 2023 hedefi doğrultusunda hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.?

Bakan Albayrak'tan 'Türkiye 2023' zirvesinde önemli açıklamalar