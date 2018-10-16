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meşaleyi yaktı

bünyesindeki şirket çalışanları arasında motivasyon ve dayanışmayı artırmak amacı ile beş yıl önce başlatılan ’nın sembolü olan meşale, grup şirketleri arasındaki turunu tamamladı. Bu hafta sonu başlayan ve 500’den fazla sporcu çalışanın katılacağı kurumsal olimpiyatların finali ekim ayı sonunda yapılacak.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 13:00
FİBA grubu meşaleyi yaktı

çatısı altındaki şirketlerini gezen, binlerce çalışanın gönlünde ışık yakan meşalesi 2018 turunu tamamladı. Fiba Grubu bünyesindeki şirket çalışanlarının arasındaki ilişkileri perçinlemek, motivasyon ve dayanışmayı artırmak amacıyla başlatılan Fiba Oyunları için 'start' verildi.

Bu sene finali 21 Ekim 2018 tarihlerinde Çekmeköy Yerleşkesi'nde düzenlenecek oyunlar, 500'ü aşkın sporcu çalışanı ağırlayacak. Farklı branşlardan ve yaş gruplarından oluşan onlarca takım sportmenlik ve ekip ruhu adına ter dökecek.

Oyunlarının amacının grup çalışanları arasındaki bağı daha da güçlendirmek olduğunu anlatan Fiba Grubu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Deniz Yüksekkaya, "Fiba Grubu çok büyük bir aile. Perakendeden finansa pek çok farklı disiplinde grup şirketlerimiz var. İşleyiş gereği pek çok şirket birbiriyle hiç temas etmiyor. Biz de grup şirketleri çalışanlarının birbirini daha yakından tanıması, şirketler arasında sinerji yaratılması ve çalışanlarımızın büyük resmi daha net anlaması adına beş yıl önce Fiba Oyunlarını başlattık. Beş yılda oyunlardaki kategori sayımızı beşten oniki'ye, sporcu katılımcı sayımızı 375'ten 500'ü aşkın kişiye çıkarttık" dedi.

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FİBA grubu meşaleyi yaktı
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