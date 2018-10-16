Madenler fabrika şartıyla ihale edilecek

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, maden
leri yüksek teknolojili ürünlere dönüştürmek için yerli üretim, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yeni bir dönüşüm başlattığını belirterek, "Madenin işlenmesi için gerekli tüm teknoloji, altyapı ve yatırımlar artık burada yapılacak. Maden sahalarımızı yarı mamul ve nihai ürün üretebilecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlıyoruz. Fabrika kurulumu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçiyoruz" dedi. Bakan, ayrıca doğalgazı olmayan ilin kalmayacağını söyledi. İLK ADIM ATILIYOR
Turkuvuz Medya Grubu'nun düzenlediği Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi'nde konuşan Dönmez, bunun ilk adım
ının Çinliler ile birlikte bu yıl Bandırma
'da faaliyete geçecek bor karbür tesisi kurulmasıyla atılacağını kaydetti. Yerli kaynakların enerjideki payı arttıkça maliyetler ve jeopolitik konularda olumsuz gelişmelerin yıkıcı etkilerinin azalacağını ifade eden Dönmez, iki yılda yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrikteki payının yüzde 50'nin üzerine çıktığını söyledi. Dönmez, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün yüzde 70'ini son 10 yılda yaptık" dedi.