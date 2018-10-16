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yle akbil doldurma dönemi başladı

ve alüminyum kutu karşılığında İstanbulkart’lara para yükleyen akıllı konteynerinin ilki İTÜ Ayazağa durağında hizmete açıldı.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 11:00
Pet şişeyle akbil doldurma dönemi başladı

İstanbul Büyükşehir belediyesi () tarafından e katkı kapsamında hayata geçirilen ve yaygınlaşması umulan projeyle, ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para ödenecek.

Tarifeler şu şekilde belirlendi:

— 0.33 litrelik 10 gramlık pet şişeye 2 kuruş, 0.5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 1.5 litrelik pet şişeye 9 kuruş,

— 0.33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 0.5 litrelik alüminyum içecek kutusuna ise 9 kuruş.

Buna göre tek geçiş hakkı (2.60 TL) için geri dönüşüme kazandırılmaması gerekenler şöyle:

— 130 adet 0.33 litrelik pet şişe,

— 86 adet 0.5 litrelik pet şişe

— 43 adet 1 litrelik pet şişe,

— 28 adet 1.5 litrelik pet şişe,

— 37 adet 0.33 litrelik alüminyum kutu,

— 28 adet 0.5 litrelik alüminyum kutu.

Dolayısıyla bir defalık akbil kullanımı için en az 28 adet atığın geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor.

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Pet şişeyle akbil doldurma dönemi başladı
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