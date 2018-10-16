Raci Kaya IMF’nin İcra Direktörü oldu

Türkiye
uluslararası kuruluşlarda önemli görevler üstlenmeye devam ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF
) nezdinde ikinci kez "İcra Direktörlüğü" görevini alan Türkiye, 2020'den itibaren de Dünya Bankası İcra Direktörü
olacak. Türkiye'ye IMF nezdinde ikinci kez doğrudan temsil hakkı tanıyan "İcra Direktörlüğü" görevini ise Raci Kaya
üstlendi. Ağustos 2018'de Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Raci Kaya, iki yıllık görevi çerçevesinde, Orta ve Doğu Avrupa
grubunda bulunan 8 ülkeden sorumlu olacak.