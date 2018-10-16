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Giriş Tarihi: 16.10.2018
Raci Kaya IMF’nin İcra Direktörü oldu
uluslararası kuruluşlarda önemli görevler üstlenmeye devam ediyor. Uluslararası Para Fonu () nezdinde ikinci kez "İcra Direktörlüğü" görevini alan Türkiye, 2020'den itibaren de Dünya Bankası olacak. Türkiye'ye IMF nezdinde ikinci kez doğrudan temsil hakkı tanıyan "İcra Direktörlüğü" görevini ise üstlendi. Ağustos 2018'de Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Raci Kaya, iki yıllık görevi çerçevesinde, Orta ve grubunda bulunan 8 ülkeden sorumlu olacak.
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Raci Kaya IMF’nin İcra Direktörü oldu
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