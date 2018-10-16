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Başkan Erdoğan'dan son dakika () açıklaması! EYT yasası çıkacak mı?

() ile ilgili son dakika haberi! Başkan Erdoğan'dan milyonlarca kişinin beklediği haber ile ilgili açıklama geldi. Uzun zamandır sosyal medyada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu trendler listesinde ilk sırada yer alıyordu. Bugün bu konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa geliyor mu? İşte EYT'de son durum...

Giriş Tarihi: 16.10.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 12:51
Başkan Erdoğan'dan son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması! EYT yasası çıkacak mı?

Sosyal medyada uzun süredir erken emeklilik ile ilgili isteklerini belirten vatandaşlar için son dakika açıklaması geldi. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili açıklama yaparken, bu konu kabinenin gündeminde değil demişti. Konuyla ilgili araştırmalar uzun süredir trend listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Bu konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için son dakika gelişmesi yaşandı. Bugün ise Başkan Erdoğan, Ankara'da konuşmasında bu konuya değindi. Peki () ile ilgili son durum ne? EYT yasası çıkacak mı? İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

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Başkan Erdoğan'dan son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması! EYT yasası çıkacak mı?
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