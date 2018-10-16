TOKİ, 232 iş yeri ve 104 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 25 ilde 232 iş yeri ve 9 ilde 104 konutu "açık artırma" yöntemiyle satışa sunacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, açık artırma, 31 Ekim Çarşamba günü, konutlar için saat 10.00'da, iş yerleri için ise 14.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binası'nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

KİRA ÖDER GİBİ İŞ YERİ VE KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Açık artırmaya katılacak alıcılar, 9 ilde satışa sunulan 104 konuta başvuruda bulunabilecek. Bu kapsamda, İstanbul Esenler'de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 7 adet 2+1 nitelikli konut, 281 bin liradan başlayan fiyatlarla açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Konutlar, yüzde 25 peşin 120 ay vadeyle satılacak. Açık artırma sonucu konutlar hemen teslim edilecek.

Ankara Keçiören'de Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi kapsamında inşa edilen 73 adet 3+1 ve 4+1 nitelikli konut ise 84 bin liradan başlayan fiyatlar, yüzde 10,15 ve 25 peşin, 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleriyle açık artırmaya sunulacak.

Şanlıurfa Merkez'de satışa sunulacak 9 adet 2+1 ve 1+1 nitelikli konutları ise 85 bin liradan başlayan fiyatlarla alınabilecek. Teslim süresi 36 ay olan konutlar, yüzde 25 peşin, 180 ay vade ödeme yöntemi ile satılacak. Ayrıca, Afyonkarahisar, Bolu, Kırıkkale, Konya, Muğla ve Trabzon'da satışa sunulan konutlar da yüzde 25'i peşin 120 ay, yüzde 25'i peşin 180 ay, yüzde 50'si peşin 60 ay vade seçenekleri ile alınabilecek.

Vatandaşlar, Adana, Afyonkarahisar, AnkarAntalyalya, Bilecik, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerine ise yüzde 15 peşin 120 ay, yüzde 25 peşin 120 ay, yüzde 25 peşin 60 ay, yüzde 30 peşin 120 ay, yüzde 50 peşin 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Bu kapsamda, İstanbul Bahçeşehir'de 33-60 metrekare arasında 3 iş yeri 490 bin liradan başlayan fiyatlar ve yüzde 15 peşin, 120 ay vade; İstanbul Üsküdar'da 69-150 metrekare arasında 7 iş yeri 683 bin liradan başlayan fiyatlar ve yüzde 25 peşin, 60 ay vade; Ankara Altındağ'da 14-2500 metrekare arasında 54 iş yeri 79 bin lirada başlayan fiyatlar ve yüzde 50 peşin, 60 ay vade ile satılacak. Alıcılar, satışa sunulan konut ve iş yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşabilecek.