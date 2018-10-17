Son dakika: Emekli maaşına yapılacak zam miktarı belli oldu - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş gelecek bir son dakika haberini bekliyor. 12 milyonu aşkın birey her gün arama motoru üzerinden maaşlara yapılacak zam miktarını araştırıyor. Konuyla ilgili yine en doğru ve güncel bilgileri sizler için hazırladık. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli detay ise enflasyon oranlarıdır. 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek rakamlara göre maaşlarda artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin büyük bir heyecan içinde beklediği zam ile ilgili detaylar netleşirken, enflasyona bağlı olarak gerçekleşen oran şuanda yüzde 9.34 civarında. Peki bu duruma göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre maaş artışı alacaklar. Şuan da bu rakam ilk 3 aylık verilerin ışığı doğrultusunda yüzde 9.34 civarında, peki zam bu oranda gerçekleşirse en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 9.34'lük artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 95,40 ile 456,93 arasında yükseliş yaşanacak. Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse de en düşük maaşta 108,78 liralık, en yüksek aylıkta ise 521,02 lira artış gerçekleşecek.