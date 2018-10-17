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Son dakika: na yapılacak miktarı belli oldu - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika müjdesi haberi geldi. 'de 12.3 milyon vatandaş Ocak ayında yapılacak artış için geri sayıma başladı. Maaş artışlarında etkili olacak en büyük etken ise oranları olacak. 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek lar için detaylar netleşmeye başladı. İlk 3 aylık oranlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam miktarı belli oldu. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 10:18
Son dakika: Emekli maaşına yapılacak zam miktarı belli oldu - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş gelecek bir son dakika haberini bekliyor. 12 milyonu aşkın birey her gün arama motoru üzerinden maaşlara yapılacak miktarını araştırıyor. Konuyla ilgili yine en doğru ve güncel bilgileri sizler için hazırladık. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli detay ise oranlarıdır. 2018 yılının sında gerçekleşecek rakamlara göre maaşlarda artış yaşanacak. büyük bir heyecan içinde beklediği zam ile ilgili detaylar netleşirken, enflasyona bağlı olarak gerçekleşen oran şuanda yüzde 9.34 civarında. Peki bu duruma göre en düşük ne kadar olacak? İşte yanıtı...

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre maaş artışı alacaklar. Şuan da bu rakam ilk 3 aylık verilerin ışığı doğrultusunda yüzde 9.34 civarında, peki zam bu oranda gerçekleşirse en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 9.34'lük artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 95,40 ile 456,93 arasında yükseliş yaşanacak. Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse de en düşük maaşta 108,78 liralık, en yüksek aylıkta ise 521,02 lira artış gerçekleşecek.

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