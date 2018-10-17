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Son dakika: Dolarda sert düşüş sürüyor! Güncel euro dolar fiyatları alış satış fiyatı 17 Ekim

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! kurlarında yaşanan sert düşüş tüm hızıyla devam ediyor. davasının sonuçlanmasının ardından döviz kurları sert bir şekilde düşüş yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar da bu konuyla ilgili araştırmalarına hız kesmeden devam ederken, 'dolar bugün ne kadar?' sorusu sıkça sorgulanmaya başladı. Peki dolar bugün ne kadar ? İşte 14 Ekim güncel döviz kuru fiyatları...

Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:04
Son dakika: Dolarda sert düşüş sürüyor! Güncel euro dolar fiyatları alış satış fiyatı 17 Ekim

kuru ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Özellikle davasının sonuçlanmasının ardından dolar fiyatlarında sert bir düşüş yaşanıyor. Döviz kuru fiyatları, ülkemiz üzerine gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik saldırılarla artış yaşamış. Ancak devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu saldırıları bertaraf etmeyi başarmıştı. Şuanda da sistematik bir şekilde düşüşe geçen kurlar, vatandaşların ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Özellikle trendler listesinin ilk sırasında kendine yer bulan Dolar bugün ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki doların düşüşü sürecek mi? Döviz kurları bugün ne kadar ? İşte bu soruların tümünün yanıtı...

EURO BUGÜN NE KADAR?

Papaz Brunson'un salınmasının ardından döviz kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle ne kadar? sorusu da aratılmaya başladı. Euro bu sabaha 6.57 civarında seyrederek girdi.

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Son dakika: Dolarda sert düşüş sürüyor! Güncel euro dolar fiyatları alış satış fiyatı 17 Ekim
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