Son dakika: Dolarda sert düşüş sürüyor! Güncel euro dolar fiyatları alış satış fiyatı 17 Ekim

Döviz kuru ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Özellikle Papaz Brunson davasının sonuçlanmasının ardından dolar fiyatlarında sert bir düşüş yaşanıyor. Döviz kuru fiyatları, ülkemiz üzerine gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik saldırılarla artış yaşamış. Ancak devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu saldırıları bertaraf etmeyi başarmıştı. Şuanda da sistematik bir şekilde düşüşe geçen kurlar, vatandaşların ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Özellikle trendler listesinin ilk sırasında kendine yer bulan Dolar bugün ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki doların düşüşü sürecek mi? Döviz kurları bugün ne kadar kaç tl? İşte bu soruların tümünün yanıtı...

EURO BUGÜN NE KADAR?

Papaz Brunson'un salınmasının ardından döviz kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle Euro bugün ne kadar? sorusu da aratılmaya başladı. Euro bu sabaha 6.57 civarında seyrederek girdi.