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'nin 'ndaki seferleri

Genel Müdürü : 7 günde 6 bin 957 kişi Yeni Havalimanı'ndan fiyatları ile uçmayı tercih etti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 18:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 18:50
THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki seferleri

Türk Hava Yolları () Genel Müdürü , 7 günde 6 bin 957 kişinin 'ndan fiyatları ile uçmayı tercih ettiğini bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan, Yeni Havalimanı için AnkarAntalyalya, ve Ercan'a promosyon fiyatları ile satılan biletlerin sayısını açıkladı.

Bilal Ekşi, "7 günde 6 bin 957 kişi Yeni Havalimanı'ndan promosyon fiyatları ile uçmayı tercih etti. Büyük projeyi promosyon fiyatları ile deneyin lütfen. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan , , İzmir ve Ercan'a promosyon fiyatları ile uçun." ifadelerini kullandı.

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THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki seferleri
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