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Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri geldi! - İşte emekliye yapılacak miktarı...

Emekli maaşları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. ve Bağ- Kur emeklileri yapılacak lar için geri sayıma başladı. 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek oranlarına bağlı olarak yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak zam ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:37
Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri geldi! - İşte emekliye yapılacak zam miktarı...

Emekli maaşları ile ilgili araştırmalar aynı hızıyla sürüyor. 'de 12.3 milyon vatandaşın merak içinde beklediği emekli mı, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşecek oranlarına bağlı olarak belli olacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında aldıkları zam ve iki bayramda alınan ikramiyeler ile yüzleri gülen emeklilerin gözleri bu yıl yapılacak maaş artışına dönmüş durumda. Konuyla ilgili yine en doğru ve güncel bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

ve Bağ-Kur emeklileri 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre maaş artışı alacaklar. Şuan da bu rakam ilk 3 aylık verilerin ışığı doğrultusunda yüzde 9.34 civarında, peki zam bu oranda gerçekleşirse en düşük ne kadar olacak? Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 9.34'lük artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 95,40 ile 456,93 arasında yükseliş yaşanacak. Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse de en düşük maaşta 108,78 liralık, en yüksek aylıkta ise 521,02 lira artış gerçekleşecek.

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Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri geldi! - İşte emekliye yapılacak zam miktarı...
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