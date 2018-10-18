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Güçlü istikrarlı ekonomi

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Güçlü Türkiye istikrarlı ekonomi
Türkıye'nın 2023 hedeflerinin açıklandığı ilk günden bugüne atılan adımların yerinde olduğunu vurgulayan İGA Havalimanı İşletmesi Kadri Samsunlu, hızla büyüyen, yabancı yatırımcılara güven veren, ekonomik erişim alanını 'dan Güneydoğu Asya'ya ve 'ya genişleten ve zenginleştiren bir ekonomisi olduğunu söyledi. 'Güçlü Türkiye, İstikrarlı Ekonomi' hedefine, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi İstanbul Yeni Havalimanı ile (İYH) destek vermekten gurur duyduklarını ifade eden Samsunlu, "Yaptırdığımız Ekonomik Etki Analizi Raporu'nda, havalimanının ulusal ekonomiye katkısının 73 milyar TL seviyesine ulaşacağı, 2025'te doğrudan ve dolaylı olarak toplamda 225 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye, 2023 hedeflerine daha kolay ulaşacak" değerlendirmesinde bulundu.
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Güçlü Türkiye istikrarlı ekonomi
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