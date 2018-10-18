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Son dakika: bugün ne kadar ? Güncel piyasalarda dolar euro ve kurları fiyatları

ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. davasının sonuçlanması ve serbest bırakılmasının ardından piyasaların verdiği olumlu tepkiler neticesinde kurlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Son 2 ayın en düşük seviyesine ulaşan kur vatandaşların da ilgisini bu yöne kaydırmış durumda. Bugün dolar ne kadar oldu? sorusu trendler listesinin ilk sırasına yerleşmiş durumda. İşte güncel piyasalarda döviz kurları alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 10:58
Son dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç tl? Güncel piyasalarda dolar euro ve döviz kurları fiyatları 18 Ekim

Euro ve ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son birkaç aydır kur saldırıları ile birlikte ülkemize karşı gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik darbeyi, milletimiz ve devletimiz el ele vererek bertaraf etmeyi başardı. Bu dönemde ekonomide oldukça önemli adımlar atıldı. Dış mihraklara karşı verilen bu mücadele sonrası kurları çakılmaya başladı. Son olarak davasının sonuçlanmasının ardından piyasalarda bu duruma olumlu tepkiler vererek, kurlarda düşüşler yaşanmaya başladı. Şu günlerde vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında ise Dolar fiyatları bugün ne kadar? Dolar ? gibi sorular geliyor. Bu soruların yanıtını sizler için hazırladık.

EURO BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?


Döviz kurlarında yaşanan ciddi düşüş bugün de hız kesmeden devam ediyor. Euro fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Dün sabaha 6.57 civarında girmişti. Bu sabah ciddi bir düşüşle 6,46 civarında seyrediyor.

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Son dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç tl? Güncel piyasalarda dolar euro ve döviz kurları fiyatları 18 Ekim
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