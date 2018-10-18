Tapuya özel borsa

Her yıl 21 milyondan fazla gayrimenkulün piyasaya satılık veya kiralık olarak arz edildiği, tapuda 8.5 milyondan fazla işlemin gerçekleştiği gayrimenkul sektörü borsa
laşıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD
) Gayrimenkul Kıymetler
Borsası'nı hayata geçirmek için kolları sıvadı. GABORAS ile birlikte hazırlanılan borsa için, İSEDAK
(İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) üyelerinin de dâhil olacağı şekilde çalışmalara başlandı. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan 'Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir adım olarak görüldüğünü dile getirdi. Türkiye'de 158 milyon tapu olduğunun altını çizen Kaan, "Tümü bir ekonomik değer ihtiva ediyor. Hatta sadece geçen yıl tapuda 8 milyondan fazla işlem yapılmış. TÜİK
verilerine göre ise sadece geçen yıl 1.5 milyona yakın konut el değiştirdi. Hâlbuki internet ortamındaki beyanlar ile sektöre kontrolsüz arz edilen gayrimenkullerin sayısı 20 milyondan fazla" diye konuştu. İHRACAT ARTACAK
Borsa kurulmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'te dile getirdiğini belirten Kaan, "Amacımız sektörün sürdürülebilir, bilgi kirliliğinden uzak, şeffaf ve tanımlı hale gelmesi, ortak, çok dilli ve en ileri teknolojik imkânları kullanan güven esaslı, milli bir platform üzerinden taşınmaz varlıklarının yönetilmesi. Gayrimenkul Kıymetler Borsası, başta İSEDAK ülkeleri olmak üzere 78 ülkeye ihracat
kapasitemizi artıracaktır" şeklinde konuştu. ŞEFFAF OLACAK
GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, tapuların dijital elektronik ortamlarda anlık izlenilirken aynı zamanda raporlanabileceğini de dile getirdi. Altun şöyle devam etti: "Proje ile saniyeler içerisinde şeffaf ve güvenli borsa ortamında tapu değişim işlemleri güvenle yapılabiliyor. Uygulama kapsamında ayrıca, bölgesel değerler üzerinden alım, satım ve kiralama işlemleri gerçekleşecek. Gayrimenkul Kıymetler Borsası ile yeni finansal araçlar ortaya çıkacak, ülke ekonomisine destek verecek bir süreç başlayacak." DİJİTAL DEVRİM
VATANDAŞ sahip olduğu tapuyu, tapulu-tapusuz taşınmaz değerlerini, üzerlerinde tesis edilmiş irtifak, ipotek, teminat, intifa ve kira gibi hakları varlık olarak niteleyebilecek. Tüm varlıklarını da kolayca tek bir sistem üzerinden izleyebilecek. Oluşturulacak borsa işlem sürecinde, satın alma, satma, kiralama, ipotek tesis etme, teminat verme, hasılat paylaşımı, kat karşılığı, parselasyon tüm gayrimenkul işlemleri yapılacak.