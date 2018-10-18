Türkiye’ye güven göstergesi

HAZİNE İHALESİ İÇİN YABANCILAR SIRAYA GİRDİ ÜÇ KAT TALEP GELDİ
Yeni Ekonomi Programı küresel finans çevrelerinde güçlü karşılık buldu. Uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ihracına 250'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Hazine'nin 2023 vadeli eurobond ihracında 2 milyar dolarlık satış yapıldı. 5 yıl vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 7.5, kupon oranı yüzde 7.25 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, tahvil ihracına gelen güçlü talebin, yatırımcıların Türkiye
'nin sağlam ekonomik ve finansal yapısına güveninin göstergesi olduğunu söyledi. BAŞARIYI YATIRIMCILAR TEYİT ETTİ
İhraçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, şunları vurguladı: "Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemlidir. Atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programımızın
, küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koymuştur. İhalenin sonucu, uzun zamandır uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde vurguladığımız Türkiye'nin iktisadi temellerinin sağlamlığının, dış şoklara karşı dayanıklılığının ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerin başarısının yatırımcılar tarafından teyit edildiğini net bir şekilde yansıtmıştır." HEDEFLERE ULAŞTIKÇA ARTACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflere ulaştıkça Türkiye'ye küresel piyasalarda duyulan güvenin daha da artacağını kaydetti. Albayrak, "Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere, Yeni Ekonomi Programımızın temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz" dedi. ANKARA ABD VE İNGİLTERE BAŞI ÇEKTİ
Tahvile toplamda 250'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 60'ı ABD, yüzde 23'ü İngiltere, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5'i Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. İhraç tutarı 23 Ekim'de hesaplara girecek. Üç kat talebin geldiği bu ihraçla birlikte Hazine, 2018'de uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6.5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmını da tamamladı. İLK İHRAÇ 17 OCAK'TA YAPILMIŞTI
Bakanlık tarafından 2018'de gerçekleştirilen tahvil ihraçlarının ilki 17 Ocak'taydı. Dolar cinsinden ikinci borçlanmaya ise 24 Nisan tarihinde gidilmişti. ÜÇ BANKAYA YETKİ VERİLMİŞTİ
HAZINE Müsteşarlığı, tahvil ihracı için Deutsche Bank, Goldman Sachs
ve Societe Generale
'e yetki vermişti. ŞİRKET VE BANKALARIN ÖNÜNÜ AÇAR
Analıstler Hazine'nin nisandan beri gerçekleştirdiği ilk ihracın bir gösterge oluşturacağını belirterek, "Hazine ihracı gösterge oluşturarak önümüzdeki günlerde banka ve şirketlerin eurobond ihraçlarının önünü açabilir" diyor.