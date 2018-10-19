Dolar 5.50’yi test etti

Ekonomı yönetiminin aldığı önlemler meyvelerini vermeye başladı. Dolar, euro ve faiz
lerde gerileme devam ediyor. Dolar kuru, ekonomik planın açıklanması ve ABD ile ilişkilerde yaşanan iyileşme sinyalleri ile 5.50'yi test etti. Bir aylık kısa bir sürede yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşanan kurda 5.5267'ye kadar bir gerileme yaşanırken dün gün içinde işlemler 5.55 civarında seyretti. Piyasa kapanışında kur 5.61 seviyelerini gördü. Commerzbank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose kurun 5.50'lere geri çekilebileceğini belirtti. Doların düşüşünü frenleyen ise ABD Merkez Bankası Fed
'in tutanakları oldu. Fed üyeleri faiz oranlarını daha da artırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarını açıklayınca dolardaki düşüş de sınırlandı. Dün ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB
) ekim ayı beklenti anketi açıklandı. Ankete göre, 12 aylık enflasyon
beklentisi yüzde 17.03'e yükselirken, dolar 6.5938'den 5.9894'e seviyesine geriledi. Eylül ayındaki ankette enflasyon beklentisi yüzde 14.46 olarak açıklanmıştı. FAİZ YÜZDE 26'IN ALTINDA
Doların seyrine paralel olarak 10 yıllık tahvilin bileşik faizi de yüzde 17.89 seviyesine geriledi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 26'nın altına indi. Euroda ise 6.40 seviyeleri test ediliyor. Euro/dolar paritesi ise dün 1.15 seviyesinde hareket etti.