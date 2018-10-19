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Görme engelliler ile nesneleri tanıyabilecek

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Görme engelliler EyeSense ile nesneleri tanıyabilecek
Mılyarlarca mobil uygulama insanların hayatını değiştirecek basit ama önemli çözümlere imza atarken, teknoloji girişimleri ve şirketler görme engelliler için hayati çözümler geliştirmeye devam ediyor.

SESLİ TANIMA SİSTEMİ
görme engelliler için geliştirdiği sesli uyarı sistemiyle hem selfie hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çeken "" özelliğini ekledi. Türkiye'de ilk kez sesli uyarı sistemiyle nesneleri tanıyabilen uygulama, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak. uygulamasına eklenen nesne tanıma özelliği ile görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıran bir çözüm ortaya çıkıyor. Uygulamanın kullanımı oldukça basit. Bu sayede Türkiye'de ilk kez görme engelliler de sesli uyarı sistemi ile nesneleri tanıyabilecek. Kullanıcılar, akıllı telefonlarını tanıtmak istedikleri eşyaya doğru yönelterek sesli tanıma sistemi ile ilgili eşyanın tanımını duyabilecek, etraflarında bulunan nesneleri kolaylıkla ayırt edebilecek.
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