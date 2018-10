Kamuda tasarruf hamlesinin öncüsü Bursa

BUGÜN NELER OLDU

SABAH gazetesinin Anadolu'yu karış karış gezerek hayata geçirdiği İl Buluşmaları etkinliğinin 12'inci durağı Bursa oldu. Osmanlı'ya başkentlik yapan, bugün sanayi, ticaret ve tarımın en önde gelen illeri arasında yer alan Bursa'ya dev yazar kadrosuyla çıkarma yapan SABAH gazetesi, ilin sosyo-kültürel ve ekonomik haritasını çıkardı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, şehrin hedefleri de masaya yatırıldı.Bursa'da 11 ay önce Recep Altepe 'nin istifasının ardından göreve başlayan Başkan Aktaş, kamuda uygulamaya geçirilen tasarruf hamlesinin öncüleri arasında yer alıyor. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak sorun tespiti yaptıklarını söyleyen Başkan Aktaş, ilin ihtiyaç haritasını çıkardıklarını anlattı. Belediyenin kısa dönemli 800 milyon TL'yi bulan borcunu ödemek için ciddi bir tasarruf hamlesi başlattıklarını anlatan Başkan Aktaş, kâr eden firmaları daha kârlı hale getirip zarar edenleri ise elden çıkardıklarını kaydetti. Bu kapsamda belediyeye ait iki gemi ve 4 helikopteri sattıklarını, 17 tesisi de özelleştirdiklerini belirten Aktaş, belediye içinde de gereksiz makam aracı kullanımına son verdiklerini ifade etti. Sadece makam araçlarında yaptıkları atılımlarla 12 milyon TL'lik tasarruf elde edildiğini anlatan Aktaş, 800 milyon TL'lik borcu da 300 milyona düşürdüklerini kaydetti. Bursa'nın öncelikli sorunlarından birinin de ulaşım olduğunu belirten Aktaş, bu yönde acil eylem planını devreye aldıklarını ifade etti. "3 milyona ulaşan bir kentte trafik yoğunluğunun önüne geçmenin bir yolu da toplu ulaşım araçlarının kullanılması" diyen Aktaş, toplu ulaşımda fiyatların yüksekliği konusunda Bursa halkından şikâyetler aldıklarını kaydetti.Bu konuda hemen çalışmaları başlattıklarını anlatan Aktaş, şöyle devam etti: "Bir ay gibi kısa bir sürede raylı sistem araçlarında yüzde 10 ile 17 arasında değişen bir fiyat indirimi yaptık. Gördük ki bu indirim halkımızdan olumlu karşılık buldu ve raylı sistemi kullananların sayısı arttı. Bununla da yetinmedik okulların açıldığı 17 Eylül tarihinden itibaren yine raylı sistemde tam biletlerde yüzde 4, öğrencilerde ise yüzde 10'luk bir indirimi daha devreye aldık. Sadece yaptığımız ulaşım indirimi ile her ay yaklaşık 1.9 milyon TL halkımızın cebinde kalmış oldu. Bunun yanında yine geçen yıl kasımda yaptığımız ilk meclis toplantımızda su fiyatlarında da bir indirime gitme kararı aldık. 1 milyon 268 bin 530 abone üzerinde geçerli olacak indirim oranını 10 metreküpe kadar olan birinci kademe için yüzde 10 olarak açıklandık ve indirimi hemen bir sonraki aydan itibaren uygulamaya başlattık. Su fiyatlarında ikinci bir indirim yapma konusunda da çalışmalarımız devam ediyor."BURSA'NIN bir sanayi kenti olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, sanayide teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretimlerin öne çıkması gerektiğini belirtti. Sanayide yatırımların aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Aktaş, Bursa'nın gelişen yüzünün turizm olduğunu ve bu yönde çalışmaları hızlandıracaklarını vurguladı. Başkan Aktaş, "Bursa denizkum- güneşin yanı sıra kış, doğa, dağ, sağlık, kongre, tarih-kültür gibi turizmin çeşitlendirilmesinde gereken tüm altyapıyı bünyesinde barındırıyor. Uludağ ile kış turizmi, Hıristiyanlık alemi için büyük önem taşıyan 1. Konsüle ev sahipliği yapan İznik ile inanç turizmi, gölleri ve şelaleleri ile doğa turizmi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi ile kongre turizmi, yenilenen sahilleri ile deniz turizmi, Osmanlı'ya başkentlik yapması ile tarih kültür turizminde hizmet verebiliyor" diye konuştu. Turizmin gelişmesi için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını aktaran Aktaş, şöyle devam etti: "2014'te Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık ve Sultan Külliyeleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdik. Şimdi aynı çabayı İznik ilçemiz için gösteriyoruz. Şu an geçici listede olan İznik'in Dünya Mirası Listesi'ne alınması amacıyla gerek restorasyon çalışmaları gerekse alan başkanlığının çalışmaları devam ediyor. İznik'in de sahip olduğu tarihi değerleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne gireceğine inanıyorum."BURSA... Müze gibi bir şehir... "UNESCO Dünya Mirası." Hanlar... Kervansaraylar... Tarihi çarşılar... Yeşil Türbe... Ulu Cami ... Asırlara meydan okuyan bir tarih ve kültür hazinesi. Göller... Irmaklar... Şifalı termal sular... Rengârenk bitki örtüsü. Bursa... O kadar güzel ki... Uludağ... Kestane şekeri... Erguvan... Asırlık çınarlar... Karagöz. Gidin, gezin... Acıkırsanız "Yavuz İskenderoğlu'na" selamımızı söyleyin. "İskender kebabın" mucidi, onun dedesi... Afiyet olsun.BURSA'DAN İstanbul'a dönerken Osmangazi Köprüsü 'nü kullanıp Beşiktaş'taki işyerime 2 saatte ulaştım. Köprü, Bursa ile İstanbul'u çok ama çok yakınlaştırmış. Bu da Bursa için büyük bir avantaj. Tarihi hanlar, hamamlar, çarşılarda dolaşırken o mistik hava sizi sarıp sarmalıyor ve bu engin tarihi geçmişi ve tabii ayakta kalan eserleriyle siz de geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bursa'nın bir turizm üssü olarak pazarlanabilecek o kadar çok özelliği var ki... Ki, yeni Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibi de bunun farkında olarak çalışmalara hız vermişler. El işi dokumacılığın canlandırılması için uzun yıllar sonra yapılan atılımlar dikkat çekiciydi. Kültürün, sanatın, tarihin, doğal güzelliklerin, sanayinin bu güzel şehrinde dolaşırken, kökleri Bursa'nın gelişim ve değişim yıllarına uzanan sanayici ailelerle tanışmak ve bu engin tarihi onlardan dinlemek de ayrı bir zevkti.ERTUĞRUL Gazi edasıyla bağdaş kurup Marmara'nın kalbine oturan Bursa. Bir oyalı mendildir tarihin gözyaşlarını silen, aşığa da umut vaateden. Reis de hizmet aşığıdır. Alinur Aktaş doğru bir tercihtir. Başkan 'Belediyenin uçağı, gemisi mi olur?' dedi ve sattı hepsini. Asayiş de önemli tabii. Osman Ak da doğru bir isim. FETÖ, PKK ve uyuşturucuya yol vermez biri. Daha dün fuhuşçu çetenin mallarına el koydurdu. Bursa'dan Adana genelevine kayyum atattı. FETÖ'nün finans merkezinde FETÖ'ye göz açtırmıyor. Kısacası Bursa'da asayiş berkemal Usta...TÜRKIYE'NIN dördüncü büyük şehri Bursa'da keyifli iki gün geçirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da deyimiyle "Yerin altı da üstü de bereketli bir şehir" olan Bursa, evliyalar ve padişahlar diyarı. Ulu Cami gerçek anlamda bir sanat müzesi gibi. Duvarları birbirinden güzel hatlarla süslü, oturup bir köşede saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Hanları, türbeleri, çarşıları ve tarihi yapısıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir şehir. Üstelik Osmangazi Köprüsü ile kısa sürede gidip geliniyor.SABAH İl Buluşmaları'nın 12'nci durağı olan, tarih ve kültür kenti Bursa, belediyecilik anlamında büyük bir değişim geçiriyor. 11 ay önce göreve başlayan ve 'gönül belediyeciliği' yapan başkan Alinur Aktaş, Türkiye'nin en borçlu üçüncü belediyesi olan Bursa'yı düze çıkarmak için 7/24 çalışıyor. Başkan, yoğun çalışmasının karşılığını da almış: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 8 ayda tam 12 milyon lira tasarruf sağlanmış. 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerdeki Koza Hanı'nda sohbet ettiğim esnaf, başkanlarını çok seviyor. En çok da, korumalarının etten bir duvar ördüğü eski başkanın aksine yenisinin korumasız dolaşmasına ve kendileriyle kucaklaşmasına hayranlar... Esnaf, "Elinde ateşten bir top var ama evvel Allah üstesinden gelecektir" diyerek başkanlarına duydukları güveni de ortaya koyuyorlar. Bu arada esnafın bir de isteği var; Bursa'da, "Turizmin gelişmesi için reklama hız vermeli" diyor.HANLARIYLA, hamamlarıyla ve çarşılarıyla adeta küçük bir Osmanlı... Şehrin her sokağı tarih kokuyor. Başınızı sağa çeviriyorsunuz bir medrese, sola çeviriyorsunuz yemyeşil bir türbe. Dar sokaklarına rağmen yolun ortasında tek başına duran kocaman bir ağaç görebilirsiniz mesela. Ağacı kesmemek için yolu ikiye bölecek kadar değerlerine sahip çıkıyor Bursa. Çıkmaya da devam ediyor. Tarihi dokusundan bir nebze bile olsun eksiltmeye niyeti yok.GÜNAYDIN'DA da yazdığım gibi bu sefer İl Buluşmaları benim için özel ve anlamlı oldu, çünkü memleketim Bursa'daydık. Osmanlı'nın ilk başkenti olduğu için şehre adım attığınızda o ağırlığı hissedebiliyorsunuz. Bu betimlememden sakın şehri eski sanmayın, sadece tarihi dokusunu kaybetmeden yeniliklerle harmanlanmış diyebiliriz. Bursa'da kültürün her daim güncellediğini ve yenilikler inşa edildiğini bilsek de Hıristiyanlığın ilk konsülü, Osmanlı'nın ilk kalesi ve ilk parası, ilk medrese-ilk üniversite, ilk şadırvanlı minare, ilk yün ve ipek dokuma atölyesi, dünyanın ilk çarşılı köprüsü, ilk ruhsatlı maden suyu, ilk döner kebabı, Anadolu'da ilk tiyatro binası, ilk şehirlerarası ulaşım, Anadolu'nun ilk müzesi, ilk dağcılık kulübü ve Türkiye'nin ilk teleferiği gibi pek çok ilke imza atıldığını da unutmamak gerekiyor.ÖNÜMÜZDEKI yıllar Bursa'nın geleceği için kritik önemde zira bu yıllarda yapılacaklar kentin yaşam kalitesini ve bir sanayi şehri olarak Türkiye'deki ve dünyadaki rolünü koruması noktasında hayati önem taşıyor. Şehrin trafik ve sanayinin yol açtığı kirlilik sorunlarına ivedilikle eğilmesi ve mali disiplinini koruması elzem, bunu yaparken şehrin genişleme alanlarının doğru belirlenmesi ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekiyor. Bursa'nın otomotiv endüstrisi ve yan sanayinin yanında yüksek teknoloji yatırımları yapması ise hem çevreyi koruyarak tarım ve turizm sektörlerini canlı tutması, hem de dönemsel şoklara karşı ekonomisini çeşitlendirmesi açısından kilit önem taşıyor.TÜRKIYE'NIN dünya ekonomisine entegrasyonu açısından, küresel rekabet açısından her zaman ilk 4'te yer alan Bursa yüzyıllardır üretim, ticaret, ulaşım ve lojistiğin en önemli kavşak noktalarından biri... Bursa'da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, şehrin kanaat önderleri Bursa'nın bu kadar güçlü imkânlara sahip olmasına rağmen, ildeki yüksek öğretim kurumlarının sayısının az olmasından şikâyetçi. Bursa'nın nitelikli insan kıymetleri oluşturmak adına, eğitim alanında çok daha geniş bir yatırıma ev sahipliği yapması gerekiyor.BURSA deyince bir ekonomi gazetecisi olarak benim aklıma doğrudan otomotiv fabrikaları geliyor. Nitelikli insan gücü sayesinde Bursa hem sanayide öncülük ediyor hem de şimdilerde tarihi ve doğal zenginliğiyle yabancı turistlerin ilgi alanına giriyor... Ne güzel ki Büyük Şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dikey mimarinin zararını gördüklerini ve bundan sonra daha yatay mimariyle şehrin yeşil dokusunu koruyacakları sözü veriyor. Böylece eminim ki Bursa en yaşanılası kentler arasındaki yerini korumayı da başaracak.OSMANLI Devleti'nin mayasının atıldığı Bursa'nın her metrekaresi tarih... Doğal güzelliği dillere destan iken, sanayide başa güreşiyor ve bir tarım şehri de... Ancak sadece tarih, tabiat, sanayi ve tarımdan ibaret değil Bursa. İhracatta ikincilik için Kocaeli ile yarışırken, ihraç mallarda katma değerin yükselmesi ve ithal mallara olan ihtiyacın azalmasına da yoğunlaşmış durumda. Sabah Bursa Buluşması sırasında duyduklarımız ve gördüklerimiz, ülkemizin ithalat ihracat dengesini lehe çevirebileceğinin müjdeleri ile doluydu...ANLATILMAZ yaşanır... Yazılmaz sözlü anlatılır... Bursa fragman tadında bir kent. Türkiye'nin 4. büyük şehri... ''İller Buluşması' kapsamında kapısını çaldığımız 12. kent oldu Bursa... Tarih, turizm, tarım, sanayi, kültür kenti Bursa 8 bin 500 yıllık geçmişi ile geleceğe ışık tutuyor. Bursa gezdikçe tanınır... Her metre karesinde tarihin izleri hüküm sürüyor. Dört mevsimi doya doya yaşayabileceğiniz bir coğrafya... Tüm zamanların en güzel kenti... Bu tarihi kadim kent uzun yıllar Osmanlı'ya başkentlik yaptı. Bursa'yı bilmezseniz İstanbul'u anlayamazsınız. Cumhuriyet döneminde hızla göç alan Bursa bir hazine... İçinde ne ararsanız onu bulursunuz. Bursa'da yerin altı da üstü de bereketli...