Son dakika! Bakan Albayrak: Tahvil ihracıyla gerekli dersi verdik

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BRICA İstanbul Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"EKONOMİ POLİTİKALARIMIZI DA VERİMLİLİĞİ DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE KURGULUYORUZ"

"2010'dan bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı, ancak krize karşı olağan üstü para ve maliye politikalarının getirdiği etkiler sürmektedir. Ticaret savaşları konusu önemli, bu zamana kadar ticarette korumacılığa karşı çıktık. Türkiye olarak ekonomi politikalarımızı da verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz."

"TÜRKİYE BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKTI"

"Ekonomik büyümemizde kamu kaynakları nispeten daha sınırlı oldu. Türkiye güçlü temelleri sayesinde bu süreçten güçlenerek çıktı. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak temelleri daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörümüzü de reel sektörümüzü de destekleyecek kararlılığımızla sahada olacağız.

Bakan Albayrak'tan BRICA İstanbul Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu

"TÜRKİYE'NİN KAYNAK SAĞLAMA SORUNU YOK" "Türkiye, Brezilya ile birlikte son dönemde dünyada en büyük performansı gösteren ülke oldu. Türkiye'nin kaynak sağlama sorunu yok, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3'teyiz. Felaket senaryosu üretmeye çalışanlara, bu algıda olanlara tahvil ihracıyla gerekli dersi verdik. Hayata geçirdiğimiz tedbirler yatırımcılar tarafından gayet olumlu karşılanmıştır. Durmayacağız, kesinlikle gevşemeyeceğiz politikalarımızı hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yeni bir ekonomi başarısı yazmaya başlamıştır. Küresel sistemdeki tüm ülkelerle güçlü siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz."

"TL, YÜZDE 21 ORANINDA DEĞER KAZANDI"

"Son bir ayda TL, ABD doları karşısında yüzde 21 oranında değer kazandı. Borsa İstanbul yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı. Türk ekonomisi güçlü şekilde yoluna devam etmeye başladı"

"Borsa İstanbul yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı"

"ADIMLARI AYNI MOTİVASYONLA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Berat Albayrak, TL'de sağlanan ciddi güçlenmenin Türk özel sektörünü sıkı bir şekilde motive ettiğini ifade ederek, "Kesinlikle gevşemeyeceğiz. Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye hükümetimiz olarak devam edeceğiz. Risk primlerimiz düşmeye, bu anlamdaki temellerin daha da sağlamlaşması için, zayıflıklarımızı güçlendirecek adımları aynı motivasyonla atmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, Çin'in Suriye konusunda küresel huzura hizmet edecek yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğine işaret eden Albayrak, Türkiye'nin son 7 yılda yaklaşık 4 milyon sığınmacıya kapılarını açtığını hatırlattı. Dünya mazlumlarının teveccühünü kazanan Türkiye'nin muhataplarından samimiyetle iş birliği beklediğini aktaran Albayrak, küresel huzur için çözüm ve uyum konusunda koordinasyonun önemine işaret etti.

FARKLI KITALARDAN ÖNDE GELEN TEMSİLCİLER KATILDI

18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen BRICA İstanbul Zirvesi'ne Türkiye ve Çin'in yanı sıra farklı kıtalardan iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri katılım sağladı. TÜSİAD, Çin'deki muadil kuruluşlarından Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) ile işbirliğinde 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Swissôtel the Bosphorus'da BRICA İstanbul Zirvesi'ni düzenleniyor.

BRICA İstanbul Zirvesi'nde Kuşak ve Yol Girişimi, Türkiye'de & BRICA ülkelerinde İş ve Yatırım Ortamı, Dijital Kuşak ve Yol Girişimi, Doğrudan Yatırımlar, E-ticaret, Start-up, Bankacılık & Finans, Enerji & Altyapı, Ulaştırma & Lojistik, EPC (Mühendislik, Tedarik, Kurulum), Çevre Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik, Akıllı Şehirler, Anlaşmazlıkların Halli, Turizm & Kültür, Düşünce Kuruluşları temaları ele alınıyor.

"Gerekli dersi verdik"

BRICA NEDİR?

Çin hükümetinin 2013 yılında açıkladığı Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı olarak nitelendirilebilecek BRICA (Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği), İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki ortaklıkları artırmak amacıyla CFIE tarafından 2016'da Pekin'de kurulan çok taraflı bir işbirliği mekanizmasıdır. 29 ülke & bölgeden 31 iş dünyası kuruluşunun üyesi olduğu BRICA'da TÜSİAD da kurucu üyedir.

2017'de Mısır'ın başkenti Kahire'de 20 ülkeden 500'ün üzerinde önde gelen hükümet ve iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk BRICA Zirvesi'nin ardından ikincisinin TÜSİAD ev sahipliğinde Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildi.