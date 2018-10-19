Timsah Arena’nın çenesi yapılıyor

BURSA
'NIN en önemli markası olarak gösterilen ve 2010 yılında elde ettiği şampiyonlukla Anadolu devrimini gerçekleştiren Bursaspor'un mabedi göz kamaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve daha inşaat halindeyken Avrupa'da bir çok ülkede haber olan Timsah Arena
"Dünyanın en heyecan verici 10 Stat projesi" seçilmişti. BAŞKAN TALİMAT VERDİ
Türkiye'de takımının sembölü şeklinde yapılan tek stadyum olan timsah arena için harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, timsahın yarım kalan çenesinin tamamlanması için gerekli bütçeyi ayarladık. Başkan Alinur Aktaş, stadyumda 4 milyon liraya mal olacak elektrik ve mekanik eksiklerin tamamlanması için müteahhide 90 gün süre verdiklerini belirterek, "Timsahın çenesiyle ilgili de projelendirme yapıldı. Eksiklerle ilgili 12 haftalık imalat süreci var. Elektrik ve mekanik tesisatla ilgili, timsah kafası kısmı en çok sorulan konu. Doğrama işi ve çene kısmı kaldı. Projesini hazırladık. Onaylanacak. Mart ayı gibi biter" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan gerek mimarisi gerekse yapı tekniği açısından dünyanın örnek projeleri arasında gösterilen yeni stadyum İngiliz basınına da konu olmuştu. Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden olan 'Avrupa Gayrimenkul Ödülleri' yarışmasının 'kamusal yapılar' kategorisinde mimarisiyle ödüle layık görülen yeni stadyum Timsah Arena, sadece Bursa'nın değil Dünya Kupasına
talip olan Türkiye'nin de en önemli kozlarından biri olmuştu. TAKIMIN SEMBOLÜNDE STAD
Türkiye'de ilk kez takımının sembolüyle tasarlanan stadın çatısı da Bursaspor'un simgesi olan 'timsah' formunda yapıldı. Stadın bulunduğu arazinin, UEFA ve FIFA'nın son dönemdeki yönergelerine göre 'statların ulaşım çözümlerini oluşturmak kaydı ile kent içi günlük yaşamla bütünleşecek fonksiyonları da içererek inşa edilmesi' noktasına uygun özellikler taşıması da Timsah Arena'nın dünya standartlarında bir yapı olmasını sağladı.