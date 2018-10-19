Türk vatandaşlığına özel merkez

250 bin dolar karşılığında yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığına geçmesinin önünün açılmasının ardından, İstanbul
Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) harekete geçti. Başvuru sürecinde yaşanan tıkanıklığın giderilmesi için valilik ve İTO koordineli çalışma yürütüyor. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, "İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı'na sürecin düzgün yönetilmesi gerektiğini iletti. Biz de bakanlıktan 'olur' alarak valiliğimizin talebine karşılık verdik. İTO olarak yabancı yatırımcılar için merkez binamızın karşısında yeni bir mekan tahsis ettik. Burada tüm ilgili kurumların temsilcileri olacak. İki hafta içinde açacağız" diye konuştu. Yabancı yatırımcı açısından Türkiye'nin çok cazip olduğunun altını çizen Başkan Avdagiç, yoğun bir talep beklediklerini dile getirdi. Avdagiç, "İki ayrı avantaj var. 250 bin dolarlık mülk alımına KDV
muafiyeti var. Yerli yatırımcı için 250 bin dolar üzerine yüzde 18 KDV ödemesi yapıyor. Yerlinin 300 bin dolara aldığı evi, yabancı yatırımcı 250 bin dolara alabilecek. Otomatik olarak yüzde 20 iskontolu almış olacak. Ülkemize ciddi döviz girdisi olacak" dedi.