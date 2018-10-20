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Enflasyonla mücadeleye de katıldı

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Enflasyonla mücadeleye Greyder de katıldı
, enflasyonla mücadele programı kapsamında ayakkabı satışlarında indirime gitti. Ülke ekonomisine ve tüketicilere verdikleri destekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Greyder yetkilileri, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele kampanyası kapsamında üç ay boyunca tüm ürünlerde geçerli yüzde 10 indirim gerçekleştiriyoruz. Bu sayede müşterilerin kış alışverişlerine ve ülke ekonomisinin canlanmasına destek veriyoruz. Türk ekonomisinin bu tür kampanyalarla kısa sürede toparlanacağını düşünüyoruz" dedi.
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Enflasyonla mücadeleye Greyder de katıldı
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