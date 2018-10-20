İlk millet bahçesi ‘Baruthane’ açılıyor

İstanbul
'un ilk millet bahçesi yakında açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
ve TOKİ
Başkanı Ergün Turan
, turizm imarlı iken imar hakkından vazgeçerek millet bahçesine dönüştürülen Baruthane Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Mevlüt Uysal, şöyle konuştu: "Bölge TOKİ'ye geçtikten sonra turizm alanı olmasına rağmen biz burayı İstanbullular'a millet bahçesi olarak kullanabilecekleri yere dönüştürdük. Parkta 550 ağacımız var. Sert zemin olmayacak. Ahşap oyun grupları olacak. Kay kay ve elektrikli bisiklet parkurları da yer alacak. 12 çeşit çiçek ve baharatlı bitkiler dikilecek. İstanbul'u yansıtan meyve ağaçlarından oluşan bahçe kurulacak." Kasımın ilk haftasında biteceğini söyleyen Uysal, "Kartal, Kayaşehir, Hadımköy ve Pendik'te millet bahçesi yapılabilecek yerlerle ilgili TOKİ'yle birlikte çalışıyoruz" dedi. TOKİ Başkanı Ergün Turan da, alanın idarenin elindeki en değerli arsa olduğuna dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte burayı Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve talimatıyla burayı büyükşehire 25 yıllığına devrettik. Turizm Bakanlığı planlarına da burayı yeşil alan olarak işleteceğiz" diye konuştu.