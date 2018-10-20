‘Sendikasyon ülkeye güvenin göstergesi’

Hazıne ve bankacılık sektörü tüm saldırılara rağmen yurtdışından makul oranlarla borçlanmaya devam ediyor. Dün sendikasyon kredisine imza atan İş Bankası'nın Genel Müdürü Adnan Bali
, zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla sağladıklarını belirterek, "Kredinin büyüklüğü, uluslararası piyasalarda hem bankamıza hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti. Mayıs ayında tamamladığımız işlemde olduğu gibi bu dönemde de ABD, Avrupa, Ortadoğu
ve Asya'dan çok sayıda bankanın katılımının yanı sıra kredinin büyüklüğü, uluslararası piyasalarda hem bankamıza hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti" ifadelerini kullandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 605 milyon euro ve 276 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı. Sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde euribor + yüzde 2.65, dolar diliminde ise libor + yüzde 2.75 oldu.