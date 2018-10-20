Son dakika: Ticaret Bakanlığından çok önemli abonelik uyarısı 'Hemen onaylamayın'

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "Son dönemde, '0850' ile başlayan telefon hatları aracılığıyla gerçekleştirilen internet kampanyalarına ilişkin tanıtımlarda, 'tüketicilerin mevcut internet sözleşmelerinin sona erdiği veya bitmek üzere olduğu gerekçeleriyle yeni sözleşme yapmaları gerektiği, aksi takdirde yüksek ücret ödemek zorunda kalacakları' şeklinde yanıltıcı bilgiler verilerek, mevcut taahhütlerini sonlandırmaya yönlendirildiği ya da daha uygun bir kampanyanın varlığından söz edilerek yeni aboneliklerinin başlatıldığı tespit edilmiştir.

"TÜKETİCİLERİN MAĞDUR EDİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Söz konusu tanıtımlar dolayısıyla birçok tüketicinin mevcut internet aboneliği sözleşmelerini taahhütleri bitmeden sonlandırmış olmaları nedeniyle yüksek meblağlarda taahhüt cezası/cayma bedeli ödemek zorunda bırakılarak mağdur edildiği anlaşılmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 'Haksız Ticari Uygulamalar' başlıklı 62. Maddesi'nde yer alan '(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi halinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür.' hükmü uyarınca Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından bu aramaları yapan çağrı merkezleri ve bayiler tespit edilerek inceleme başlatılmış olup, tüketicilerin sözleşme imzaladığı ana firmadan tüketicilere ilk abonelik teklifinin sunulduğu telefon görüşmelerinin ses kayıtları talep edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Reklam Kurulu tarafından telefon aracılığıyla yapılan tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve yanlış yönlendirici nitelikte olduğu, dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, tüketicilerin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir işleme taraf olmasına yol açtığı ve dolayısıyla haksız ticari uygulama olduğu gerekçeleriyle, talep edilen ses kayıtlarını göndermeyen, yapılan telefon görüşmelerinin haksız ticari uygulama niteliğinde olmadığını ispat edemeyen firmalar hakkında anılan reklamları durdurma ve idari para cezaları uygulanmıştır. Reklam Kurulu'nun 9 Ekim 2018 tarihli ve 277. sayılı toplantısında 8 adet dosya ile ilgili olarak tüketicilerle ilk iletişim kuran alt bayilerin yapmış olduğu haksız ticari uygulama nedeniyle tüketicilerin sözleşme imzaladığı internet veya televizyon yayını sunan bir ana firma hakkında 53 bin 510 TL idari para cezası verilmiştir. Tüketicilerin çeşitli telefon hatları üzerinden gerçekleştirilen ve bilinçli bir tercih yapmaları açısından gerekli fırsat veya zamandan mahrum bırakmak amacı taşıyan internet aboneliği kampanyası tanıtımlarıyla karşılaşmaları durumunda; sunulan uygun fiyatlı cazip tekliflere hemen 'onaylıyorum' şeklinde cevap vermemeleri, devam eden aboneliklerinin taahhüt sürelerini takip etmeleri, gerekirse mevcut aboneliğe ilişkin firmanın çağrı merkezinden taahhüdün bitmesine ne kadar kaldığını öğrenmeleri, telefonda vaat edilen ortak kampanyanın gerçek olup olmadığını teyit etmeleri, kendilerine gönderilen sözleşmeyi dikkatle okumaları, oluşması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından son derece önem arz etmektedir."