Yabancıya konutta rekor

Yabancılara konut satışı aylık bazda ilk defa 5 binin üzerine çıkarken, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara konut satışı yüzde 151.1 artarak 5 bin 615'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) verilerine göre, yabancılara konut satışı tüm hızıyla devam ederken, konut satışı aylık bazda ilk kez 5 bin adedin üzerine çıktı. Geçen yılın tamamında 22 bin 234 konut satışı göz önüne alındığında, 2018'de yabancılara konut satışının 30 bini geçmesi tahmin ediliyor. Yabancıların konut alımında ilk şehir tercihi eylülde de değişmeyerek yine İstanbul
oldu. Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışında, bin 135 ile Irak vatandaşları zirvedeki yerlerini bırakmadı.