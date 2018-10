Yılın En Cool Operatörü; Turkcell

Marketing Türkiye ve Roamler işbirliğiyle 2018'e damgasını vuran markalar belirlendi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Cool Markalar Araştırması'nda Turkcell, GSM operatörü kategorisinde Yılın En Cool Markası Ödülü'nü aldı. Müşterilerinin gönlüne girmeyi başaran markaları gözler önüne seren araştırmada Turkcell, yüzde 57 oyla açık ara lider oldu ve böylece bu ödüle dördüncü kez layık görüldü.

"BİN 440 DAKİKALIK HİZMET SUNUYORUZ"

Ödülü alan Turkcell Marka ve Pazarlama İletişimi Direktörü Ahmet Yaman şunları söyledi: "Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, çeyrek asırlık deneyimimizle, müşterilerimizin her anını, günlerinin 1440 dakikasını daha güzel kılabilmek, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin hızla değişen ve dijitalleşen hayatı, bizi dijital operatör olma yolunda fazlasıyla teşvik ediyor. TV+, fizy, Yaani, Dergilik, Lifecell, BiP, Lifebox ve UpCall gibi uygulamalarımızla toplumun her kesimine, her saniye ulaşıyoruz. İnsanların daha çok internet kullanma alışkanlıklarından yola çıkarak, arama dahil tüm iletişim ihtiyaçlarının internet üzerinden karşılanabildiği Lifecell markamızı çıkardık. Lifecell Mix paketlerimizle, müşterilerimize en çok kullandıkları uygulamaları kendilerinin seçebilmesini ve tek bir paket altında toplayabilmelerini sağladık. 'Emocan platformumuzla, Lifecell gibi yeni ve yenilikçi bir marka inşa ederek, özel günler iletişimlerimizle müşterilerimizin karşısına çıktık. Hem müşterilerimizin dijital dünyanın eğlencelerine dahil ederken bir yandan da duyarlı bir marka olarak onların hikayelerini çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Müşterilerimizin çabamızı takdir etmesi, bu unvanı bize layık görmeleri büyük bir motivasyon. Onların gönlündeki yerimizi korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."