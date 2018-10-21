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Almanlar ’ye çıkarma yapacak

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Almanlar Türkiye’ye çıkarma yapacak
Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, 24 Ekim'de Alman işadamlarından oluşan büyük bir heyetle 'ye gelecek. Ziyarette Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi'nin (JETCO) ilki yapılacak. Alman ve Türk işadamlarıyla enerji ve yatırım forumlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren Siemens, SAP ve EON gibi 35 Alman uluslararası şirketlerinin üst düzey yöneticileri de ziyarette yer alacak. Alman yetkililer, " ve Türkiye, ekonomi ile ticaret alanlarında neler yapılacağını değerlendiriyor. Toplantılarda da bu konular gündeme gelecek" dedi.
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Almanlar Türkiye’ye çıkarma yapacak
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