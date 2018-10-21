Almanlar Türkiye’ye çıkarma yapacak

Alman
Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, 24 Ekim'de Alman işadamlarından oluşan büyük bir heyetle Türkiye
'ye gelecek. Ziyarette Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi'nin (JETCO) ilki yapılacak. Alman ve Türk işadamlarıyla enerji ve yatırım forumlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren Siemens, SAP ve EON gibi 35 Alman uluslararası şirketlerinin üst düzey yöneticileri de ziyarette yer alacak. Alman yetkililer, "Almanya
ve Türkiye, ekonomi ile ticaret alanlarında neler yapılacağını değerlendiriyor. Toplantılarda da bu konular gündeme gelecek" dedi.