İlk özel endüstri bölgesi: Star Rafineri

Türkiye'de
tek noktaya yapılan en büyük reel sektör
yatırımı olan Star Rafinerisi
dünkü Resmi Gazete
'de yayımlanan kararla Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi. Böylece, şirketin önümüzdeki dönemde 2 milyar doları bulması beklenen yeni yatırımları, hızlı bir şekilde bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek. DIŞ AÇIK 1.5 MİLYAR $ AZALACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülkemizde tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı olan Star Rafinerisi ile cari açığın önemli kalemlerini oluşturan dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok gibi petrol ürünleri ülkemizde daha fazla üretilecek. Böylece dış ticaret açığımız yıllık 1.5 milyar dolar azalacaktır." Petrokimya alanındaki yatırımların, yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından önemsendiğini belirten Bakan Varank, "Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisinin küresel değer zincirlerine eklemlenme serüveni, SOCAR Grubu gibi uluslararası oyuncularla kurulan işbirliklerinin derinleştirilmesi sayesinde daha ileri seviyelere taşınacaktır" açıklamasında bulundu.