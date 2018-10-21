Son dakika: Bugün dolar ne kadar kaç tl? İşte 21 Ekim döviz kurları euro dolar alış satış fiyatı

Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç tl? sorusu son dakika araştırmaları arasında kendine ilk sırada yer bulmuş durumda. Öyle ki Papaz Brunson'un davasının sonuçlanması ile birlikte piyasanın bütün ilgi ve alakası bu yönde seyrediyor. Konuyla ilgili araştırmalarını da hız kesmeden sürdüren vatandaşlar yaşanan son dakika gelişmelerinin nereye gideceğini merak içinde gözlemliyorlar. Özellikle ekonomide atılan büyük adımlar, enflasyonla topyekun mücadele gibi önemli işlerin altında imzalar atıldığı bu günlerde doların nasıl tepki vereceği merak konusu. Dolar fiyatları bugün ne kadar? Dolar kaç TL? gibi sorular geliyor. Bu soruların yanıtını sizler için hazırladık.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Döviz kurlarında yaşanan ciddi düşüşten nasibini alan bir diğer yatırım aracı euro oldu. Euro en az dolar kadar sert bir düşüş yaşayarak 6,49 civarında seyrediyor.