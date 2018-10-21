Yerli üretim Wilmotte’u büyüledi

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gelen mimar ve tasarımcılarından Jean Michel Wilmotte, Koleksiyon için mobilyalar tasarladı. Geleceğin çalışma alanlarına yönelik iç mekan ve mobilya tasarımlarından oluşan Anatole serisi, Paris'te tanıtıldı. Koleksiyon Tasarım ve Marka Direktörü Koray Malhan, "3 yılda ciromuzu yüzde 50 artırmayı, dünyada 45 noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.Wilmotte ile iki yıllık bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Malhan, "Bu uluslararası işbirliği sayesinde Türkiye'yi öncü ve farklılıklar öneren bir çizgi ile yurtdışında temsil etme fırsatı bulduğumuz için heyecanlıyız" dedi. Malhan, "Anatole serisiyle bedeni ve zihni fiziksel olarak özgürleştiren mekânlar önermek" diye konuştu. Wilmotte ise tasarımların yeni çalışma kültürüne uyum sağlayacağını sözlerine ekledi.Moskova'nın yeni şehir planını da hazırlayan tasarımcı Wilmotte'un hazırladığı ürünler, Paris'te tren hangarıyken dünyanın en büyük start-up kampüsüne dönüştürülen Station F'te tanıtıldı. Dünyanın en büyük kuluçka merkezi olan Station F projesini de Wilmotte yapmıştı.