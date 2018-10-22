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: ne kadar ? İşte kurları dolar alış satış fiyatı

ve fiyatları. kurları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. davasının sonuçlanmasından sonra döviz fiyatlarında sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Konuyla alakalı düşüşün ne kadar aşağıya gideceğini kestiremeyen vatandaşlar dolar ne kadar? sorusuna cevap arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak ile ilgili tüm bilgileri sizler için hazırladık. İşte 22 Ekim güncel piyasalarda döviz kurları alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.10.2018 04:56 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 09:35
Son dakika: Bugün dolar ne kadar kaç tl? İşte 22 Ekim döviz kurları euro dolar alış satış fiyatı
ne kadar ? sorusu araştırmaları arasında kendine ilk sırada yer bulmuş durumda. Öyle ki 'un davasının sonuçlanması ile birlikte piyasanın bütün ilgi ve alakası bu yönde seyrediyor. Konuyla ilgili araştırmalarını da hız kesmeden sürdüren vatandaşlar yaşanan son dakika gelişmelerinin nereye gideceğini merak içinde gözlemliyorlar. Özellikle ekonomide atılan büyük adımlar, enflasyonla topyekun mücadele gibi önemli işlerin altında imzalar atıldığı bu günlerde ın nasıl tepki vereceği merak konusu. Dolar fiyatları bugün ne kadar? Dolar kaç TL? gibi sorular geliyor. Bu soruların yanıtını sizler için hazırladık. İşte dolar ve kuru..

EURO BUGÜN NE KADAR?
kurlarında yaşanan ciddi düşüşten nasibini alan bir diğer yatırım aracı oldu. Euro en az dolar kadar sert bir düşüş yaşayarak 6,51 civarında seyrediyor.
piyasalar
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Son dakika: Bugün dolar ne kadar kaç tl? İşte 22 Ekim döviz kurları euro dolar alış satış fiyatı
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