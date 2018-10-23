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’de Alman firmalarıyla dev toplantı

Cumhurbaşkanlığı si, ’nın en büyük firmalarını ağırlıyor. Siemens, Mercedes, BMW, Bosch gibi 90’a yakın firmanın CEO’su Başkan ile görüşecek

HASAN AY Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Külliye’de Alman firmalarıyla dev toplantı

Başkan , 90'a yakın büyük Alman şirketinin yöneticisiyle Cumhurbaşkanlığı si'nde perşembe günü bir araya gelecek. Ekonomi ve Enerji Bakanı 'in de yer alacağı buluşmaya aralarında Siemens, Mercedes, Bosch, SAP, EON'un bulunduğu şirketlerin temsilcisi katılacak. Kabulde, Alman işadamlarıyla Türkiye'deki yeni yatırım ve işbirliği fırsatları, teşvikler ele alınacak. Erdoğan, Alman işadamlarıyla görüşmesinde "Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" mesajı vererek yatırım çağrısı yapacak. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, 5 yıl önce kurulması kararlaştırılan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi'nin ilk toplantısı için bu hafta Alman işadamları heyetiyle Türkiye'ye gelecek.

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Altmaier ve Alman işadamları heyeti, aynı zamanda Başkan Erdoğan tarafından da kabul edilecek. 'nde perşembe günü gerçekleşmesi planlanan kabulde, Türkiye'de de yatırımları olan Siemens, Mercedes, BMW, Bosch, SAP, EON gibi Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri yer alacak. Görüşmede, Alman firmaların yöneticilerine yatırım çağrısını yineleyecek Erdoğan, son dönemde ekonomi alanında alınan tedbirleri, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını, stratejik yatırımlar için verilen teşvikleri de anlatacak. Görüşmede Türkiye ve Almanya'nın üçüncü ülkelerde oluşturacağı işbirliği imkânları da masaya yatırılacak. Bu kapsamda başta otomotiv, enerji ve telekomünikasyon olmak üzere atılabilecek adımlar konuşulacak.

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Külliye’de Alman firmalarıyla dev toplantı
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