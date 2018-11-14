Bilim insanlarını yurda döndürecek politika hayata geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilim insanlarımızın yurda dönüşüne katkı sağlayacak çok önemli bir politikayı 15 Aralık'ta hayata geçiriyoruz." dedi.

Bakan Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı adını verdiğimiz bu destekle üst düzey araştırmacıların ülkemize gelmesini hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Program yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsayacak ve 8 farklı alanda teşvikler sunacak." bilgisini veren Bakan Varank, "Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin lira, deneyimli araştırmacılar içinse 24 bin lira olacak."ifadelerini kullandı. Bakan Varank, araştırma başlangıç paketi ödeneğinin genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon lira olacağını söyledi.