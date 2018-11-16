Telekom internette sınırları kaldırıyor

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Türk Telekom, 1 Ocak'taki AKN'siz (Adil Kullanım Noktası) internet uygulamasından önce abonelerini sınırsız limitsiz internetle buluşturmaya hazırlanıyor. Aralıktan itibaren evde internet limitsiz paketlerini güncelleyecek olan firma, hem yeni hem de mevcut müşterilerine de uygun fiyatlarla limitsiz paketlere geçiş imkânı sunacak. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, bu fırsattan yararlanmak istemeyen abonelerin internet paketlerine de mevcut taahhüt süreleri boyunca hediye gb ve daha yüksek hızda limitsiz ek paket avantajı tanımlayacaklarını ifade etti.Dursun, "Aralıktan itibaren 3 ay boyunca AKN paketli müşterilerimize, mevcut limitlerine ek olarak her ay 50 GB hediye edeceğiz. Müşterilerimizin bu 50 GB'lık ek limiti aşması durumunda ise kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız limitsiz ek paketleri devreye girecek. Bu sayede mevcut müşterilerimiz limit aşımından sonra bile, hiçbir fiyat farkı ödemeden, hızlı internet kullanacak" dedi.