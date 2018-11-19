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kalkacak, veri indirme hızlanacak

Giriş Tarihi: 19.11.2018
AKN kalkacak, veri indirme hızlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası'nın (AKN) tamamen kaldırılacağını belirtti. Bakan Turhan, "AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak" dedi. Turhan, AKN'nin kaldırılmasının ardından internet paketi dışında bir ücretin alınmayacağına dikkati çekerek, söz konusu paket ücretlerinin şirketler arasındaki rekabete göre belirlendiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da rekabetin denetlendiğini dile getirdi. Vatandaşın haksız yere bir hizmetin ödemesiyle karşı karşıyla kalmaması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Turhan, "Biz, vatandaşımızı bu konuda kimseye yem etmek istemeyiz" diye konuştu.
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AKN kalkacak, veri indirme hızlanacak
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