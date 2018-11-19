Türkiye için özel tasarlandı

BUGÜN NELER OLDU

Ford'un bugüne kadar 16 milyon adetin üzerinde satan modeli Focus baştan aşağı yenilendi. Yeni Focus; sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle; TrendX, Titanium ve ST-line donanım seviyelerinde 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Akıllı teknolojilerle donatılan yeni Focus, Ford Co-Pilot360 teknolojileri ile seviye 2 otonom sürüşe imkan tanıyor. Ford Otosan Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Focus modelinin markanın otomobil satışları içindeki payının yüzde 56 olduğunu söyledi. Focus'un sadece Ford Otosan için değil, Türkiye için de önemli bir model olduğunu anlatan Yücetürk, Focus'un sedan versiyonunun Türk kullanıcısının ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildiğine dikkat çekti. Yücetürk, "Sıfırdan bir sedan araç olarak tasarlanan Focus'un Avrupa'da sunulacak donanım paketleri, müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları çerçevesinde pazarlama ekibimizin yönlendirmesiyle oluşturuldu" dedi.'Akıllı şehirler, akıllı araçlar' olarak adlandırdığı gelecek misyonunda yeni Focus'un başrol üstlendiğini söyleyen Yücetürk, "Yeni Focus, bugünün teknolojisi ile geleceğin akıllı dünyası arasında bir köprü kuruyor" dedi.