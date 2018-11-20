İlk 100 gün yüzleri güldürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustosta açıkladığı 100 günlük eylem planının çalışma ayağında atılan adımlar binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, icraat programı kapsamında çalışma hayatında yaşama geçirilen adımları açıkladı.

Bakan Selçuk, eylem planı kapsamında kadınlar, gençler, engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdama kazandırılması, teknolojik değişim karşısında işgücü niteliklerinin dönüştürülmesi ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitimler olmak üzere üç başlığa özel önem verdiklerini söyledi. Bakan Selçuk, "Kadın, genç ve engellilerin istihdamda daha fazla yer almaları için 1 milyar 84 milyon lira destek sağlanması amacıyla 15 yeni iş kulübü açtık" dedi.



HEDEF NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programlardan 248 bin 375 kişinin yararlanmasını hedeflediklerini belirten Selçuk, "Bu çerçevede 138 bin 502 vatandaşımızın İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarımıza, işbaşı eğitim programlarımıza ve girişimcilik eğitim programlarına katılımı sağlandı.

İmalat ve bilişim sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 30 bin 662, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında düzenlenen kurslardan da 4 bin 49 kişi yararlandı. Bu kapsamda 8 sektöre yönelik analiz raporları hazırladık" diye konuştu. Selçuk, gençlerin çalışma hayatı ile tanışması, insani değerlerinin geliştirilmesi için sosyal çalışma programının yürürlüğe girdiğini söyledi. Selçuk, üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için yeni bir uygulama olarak İşe İlk Adım Projesi'nin hayata geçirildiğini ve projeden 8 bin 649 gencin faydalandığını açıkladı.

"İş'te Anne Projesi" ile de 5 bin 982 kadın istihdama kazandırıldı.İşçi ve kamu görevlilerinin sendikalaşma oranı olan yüzde 20.8'in 21.3'e çıkarılması da bakanlığın diğer hedeflerinden.



SİBER GÜVENLİK KODLAMA KURSLARI

Geleceğin meslekleri olan siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi alanlarda gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına 2 bin 709 kişinin katıldığını belirten bakan Selçuk, "Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" programı kapsamında da 3 bin 796 kişinin eğitimlerden yararlandığını anlattı. Bakan Selçuk, 251 engelli vatandaşa hibe desteği vererek işlerini kurmalarını sağladıklarını belirterek, 102 bin gencin kurs ve programlardan faydalandığını kaydetti.

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