Başkan, ülkemize bir servet kazandırdı

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Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin deniz bölümünün tamamlanması, projenin karadaki çıkış noktası olan Kırklareli'nin Kıyıköy beldesindeki vatandaşlara büyük gurur yaşattı. Dev proje nedeniyle müthiş bir heyecan duyduklarını ifade eden esnaf, Türkiye'nin enerji açısından gelecekte büyük bir rahatlama yaşayacağını söyledi. SABAH'a konuşan vatandaşlardan Arif Çetin, "Cumhurbaşkanımız ülkemize çok büyük bir servet kazandırdı bence. Ülkemiz adına geleceğimiz adına çok güzel gelecek" dedi. İşte Kıyıköylüler'in anlattıkları:Projeyle ilgili beldede hiçbir kaygı olmadı. Zaman zaman algı operasyonları yapılmak istendi ancak başarılı olunamadı. Bu proje Türkiye adına büyük başarı.Kimsenin hayal edemeyeceği bir proje. Bütün dünyada sıkıntılar yaşanırken, vanası bizden açılacak bir boru hattı geliyor. Bundan önemli bir proje olabilir mi?Bu, bence her ülkenin hayal ettiği ama başaramadığı bir proje.Ülkemiz adına başarılı ve güzel bir proje. Cumhurbaşkanımız ülkemize çok büyük bir servet kazandırdı bence. Ülkemizin geleceği adına çok güzel bir proje.