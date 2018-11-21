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Başkan, ülkemize bir servet kazandırdı

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018
Başkan, ülkemize bir servet kazandırdı
Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin deniz bölümünün tamamlanması, projenin karadaki çıkış noktası olan Kırklareli'nin Kıyıköy beldesindeki vatandaşlara büyük gurur yaşattı. Dev proje nedeniyle müthiş bir heyecan duyduklarını ifade eden esnaf, Türkiye'nin enerji açısından gelecekte büyük bir rahatlama yaşayacağını söyledi. SABAH'a konuşan vatandaşlardan Arif Çetin, "Cumhurbaşkanımız ülkemize çok büyük bir servet kazandırdı bence. Ülkemiz adına geleceğimiz adına çok güzel gelecek" dedi. İşte Kıyıköylüler'in anlattıkları:
Kasap Yılmaz Kurt: Projeyle ilgili beldede hiçbir kaygı olmadı. Zaman zaman algı operasyonları yapılmak istendi ancak başarılı olunamadı. Bu proje Türkiye adına büyük başarı.
Berber Volkan Nak: Kimsenin hayal edemeyeceği bir proje. Bütün dünyada sıkıntılar yaşanırken, vanası bizden açılacak bir boru hattı geliyor. Bundan önemli bir proje olabilir mi?
Bakkal Veli Kurt: Bu, bence her ülkenin hayal ettiği ama başaramadığı bir proje.
Servis şoförü Arif Çetin: Ülkemiz adına başarılı ve güzel bir proje. Cumhurbaşkanımız ülkemize çok büyük bir servet kazandırdı bence. Ülkemizin geleceği adına çok güzel bir proje.
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Başkan, ülkemize bir servet kazandırdı
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