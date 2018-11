Savunma sanayisinden High Tech Port’ta gövde gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

İlk olarak 2014'te yapılan High Tech Port by MÜSİAD projesi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişim platformu oldu. Sadece milli imkânlarla üretim yapan 62 firma ve kurumun katılım gösterdiği ilk organizasyondan bu yana Türkiye'nin en önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, yurtdışından gelen 7 bin 250 yabancı işadamı ve yurtiçinden 150 bine yaklaşan genel ziyaretçiye görücüye çıkmıştı. 2'nci High Tech Port by MÜSİAD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sheikh Tamim Bin Hamad Thani'nin himayelerinde, Katar Başbakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani ve dönemin Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün katılımlarıyla 6-8 Ekim 2015 tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşmişti. Sadece iki ülke arasında iş geliştirme çalışmalarına odaklanan fuara, Türkiye'den 67 firma ve kurum katılım göstermişti. Katar Savunma Bakanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri, Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (ICT Qatar), Katar İçişleri Bakanlığı, Katar Ekonomi Bakanlığı, Katar Hava Yolları ve Katar MANATEQ Sanayi Bölgesi'nin katıldığı fuarda 600'den fazla profesyonel iş görüşmesi gerçekleştirilmişti.4'üncü High Tech Port by MÜSİAD, 21-24 Kasım 2018 tarihlerinde CNR Expo'da gerçekleştirilecek. High Tech Port by MÜSİAD, bu yıl uluslararası bir nitelik kazanarak Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Ürdün, Cezayir, Tunus, Fas, Malezya, Endonezya, Pakistan, Şili, Kolombiya ve Brezilya Savunma Bakanlıkları ile Silahlı Kuvvetleri'nin katılımlarıyla savunma sektörü pazarını, bu ülkelerin havayolları ve Airbus, Boeing, Lockheed Martin gibi üretici firmalar da havacılık pazarını geliştirmek için fuarda yerlerini alacak. 4'üncü High Tech Port by MÜSİAD, bir yandan uluslararası iş geliştirmenin yolunu açarken, bir yandan da Türkiye'nin stratejik kazanımlarının gelişmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi ve katılımları ile 15 ülkeden savunma ve havacılık alanlarında uluslararası delegasyonun katılımıyla gerçekleşecek.