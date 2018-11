BUGÜN NELER OLDU

Gulf Sigorta çalışanlarından oluşan 40 kişilik gönüllü grubu "Bir Sigortacı Bir Can Dostu" diyerek Ataşehir hayvan barınağını ziyaret etti. Şirketin genel merkezi önünden barınağa araç ve bisiklet konvoyu ile giden Gulf Sigorta çalışanları, topladıkları bağışlarla 1 tondan fazla mama alarak can dostlarımıza götürdü. Barınakta 2 saati aşan bir süre geçiren gönüllüler grubu, "Can dostlarımız ile vakit geçirerek sevildiklerini hissettirdik" dediler.