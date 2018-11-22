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İnsansı robotlar ihracat yolcusu

Giriş Tarihi: 22.11.2018
İnsansı robotlar ihracat yolcusu
Geleceğın teknolojisi olan robot teknolojisine Türk firmalar da kayıtsız kalmadı. Konya'da Akınrobotics tarafından uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen robotlar, dünyadaki rakiplerine göre büyük başarı sergiledi. %98 oranında yerlilik oranına sahip robotlar aynı zamanda İstanbul havalimanında da kullanılıyor. 23 yıl önce Konya'da kurulan Akınsoft'un yan kuruluşu olarak hizmet veren Akınrobotics, 9 yıldır yerli robotlar üzerinde çalışıyor ve dünya çapında yalın üretim hattına sahip olan ve seri üretim yapan tek fabrika olarak karşımıza çıkıyor. Sabah'a konuşan Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, "Dünyanın dört bir yanından teklifler alıyoruz. Tamamlanan robotları da satışa sunduk. Uzun vadeli hedefimiz isteyen herkesin bu robotları uygun maliyetlerle alabilmesi" diyor.
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İnsansı robotlar ihracat yolcusu
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