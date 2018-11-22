Kanal İstanbul’da yatay mimari esas alınacak

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'a yönelik çalışmaları devam ettirdiklerini belirterek, "Projenin hayata geçirilmesi amacıyla alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri gözetilerek hazırlanacak imar planları ile yeni şehircilik vizyonuna uygun yaşam alanları inşa edilecek. Projede yatay mimari esas alınacak, insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacak" dedi.Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 bütçesine ilişkin sunum yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin 8 bin 668 kurum binasında uygulanmaya başlandığını ifade eden Kurum, 2023'e kadar tüm ülkede sıfır atık sisteminin kurulumunun tamamlanacağını söyledi.Bakan Kurum, uygulamanın tamamen hayata geçirilmesiyle birlikte yıllık 20 milyar liralık bir ekonomik kazanç hedeflendiğini kaydetti.Ülke genelinde 592 bin adet konut ve işyerini 'Riskli Yapı' statüsünde yenilediklerini belirten Bakan Kurum, "Bunlardan 442 bin adet bağımsız bölümün yıkımı sağlandı. Riskli yapılara toplam 8 milyar 528 milyon lira kaynak kullanıldı" açıklamasında bulundu.MuratKurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın inşaat sektörüne ve konut piyasasına yeni çözümler sunmak amacıyla çalışmalara başladığını söyledi. Kurum, "2019 yılında BDDK'dan faaliyet izninin alınması ve merkez şube açılışının yapılması ile birlikte, bankamız kendisinden beklenen projeleri hızla hayata geçirmeye başlayacaktır" dedi.